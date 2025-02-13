طرح البرومو الرسمي لملسلسل "ظلم المصطبة" لـ ريهام عبد الغفور

طرحت قناة "dmc"، البرومو الرسمي لمسلسل "ظلم المصطبة"، والذي من المقرر عرضه في موسم رمضان 2025، حيث تدور أحداث المسلسل حول عدد من القضايا الاجتماعية في مناطق الأرياف، والكشف عن العادات والتقاليد الخاطئة التي يسير بها الأهالي في المناطق الريفية.

مسلسل "ظلم المصطبة" بطولة إياد نصار وريهام عبد الغفور وفتحي عبد الوهاب وبسمة ومحمد علي رزق وأحمد عزمي، وهو من تأليف أحمد فوزي صالح ومحمد رجاء وحاتم حافظ ومن إخراج هاني خليفة، ويتكون من 15 حلقة.

يذكر أن أخر أعمال ريهام عبد الغفور كان مشاركتها في مسلسل “رشيد” والذي تم عرضه في موسم رمضان 2023، وهو من بطولة كل من محمد ممدوح، ريهام عبد الغفور، أشرف عبد الغفور، سيد رجب، صلاح عبدالله، خالد كمال، محسن منصور، تأليف وسام صبرى وإخراج مى ممدوح.