نياحة شيخ كهنة إيبارشية أسوان

رقد في الرب بشيخوخة صالحة على رجاء القيامة، صباح اليوم الأب المبارك والشيخ الجليل القمص أرسانيوس كيرلس، كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس، المحطة، بكوم امبو، وكيل المطرانية بكوم امبو، وشيخ كهنة إيبارشية أسوان، عن عمر تجاوز ٨٢ سنة، وبعد خدمة كهنوتية باذلة امتدت لـ ٤٦ سنة مملؤة بالمحبة والغيرة المقدسة على الكنيسة والأثمار الصالحة والمشورة الحكيمة لكل جيله.

ولد الأب المتنيح باسم ناصف كيرلس جرجس يوم ٢١ يناير ١٩٤٣. حصل على بكالوريوس الزراعة وسيم كاهنًا فى ١٨ فبراير عام ١٩٧٩ بيد مثلث الرحمات الأنبا هدرا مطران أسوان السابق. نال رتبة القمصية يوم ٢٥ نوفمبر ١٩٨٤

اهتم عقب سيامته كاهنًا بالرعاية والإفتقاد وبخدمة الشباب والأسر الجامعية للشباب المغتربين، وتميز بالبشاشة وروح الدعابة والمرح مما ساعده في حل الكثير من المشكلات، وأصبح أب اعتراف لكثير من الآباء الكهنة وشعب الكنيسة. بذل جهدًا كبيرًا في تعمير كنيسة الشهيد مار جرجس المحطة وتوسعتها، كما أسس كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمنطقة السبعين بكوم امبو، وكنيسة القديس يوسف الرامي بالمدافن وقام كذلك بتعمير وتجديد مدافن الأقباط بكو امبو.



أسس العديد من المشروعات الخدمية، على رأسها جمعية مار جرجس بالسبعين بكوم امبو بكافة خدماتها، ملجأ البنين، وبيت ضيافة المغتربين، الحضانة، النادي، مشروع الوجبات، سيارات البطل للرحلات، قاعات ضيافة. وأسس كذلك مركز الرجاء لخدمة المرضى غير القادرين، وعيادات الرجاء التخصصية، ومركز الأنبا تكلا للعلاج الطبيعي والأسنان والتخاطب.

ومن المقرر أن تقام صلوات تجنيزه غدًا الجمعة الساعة ١٢ ظهرًا في كنيسته بكوم امبو، بحضور نيافة الأنبا بيشوى أسقف أسوان، ومجمع كهنة الإيبارشية.

قداسة البابا تواضروس الثاني يتقدم بخالص العزاء لنيافة الأنبا بيشوي أسقف إيبارشية أسوان وكوم امبو وادفو، ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة، الأب الفاضل القمص أرسانيوس كيرلس، ويلتمس عزاءً سمائيًّا لشعب كنيسته، ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع الأربعة وعشرين قسيسًا.