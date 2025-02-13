ترامب: بوتين يريد السلام والحرب يجب أن تنتهي

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، بأن أوكرانيا ستكون شريكًا في أي محادثات تهدف إلى إنهاء النزاع مع روسيا، معربًا عن اعتقاده بأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يسعى إلى إنهاء القتال.

وخلال حديثه مع الصحفيين في البيت الأبيض، أشار ترامب إلى أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الروسي، موضحًا أنه يثق بأن بوتين سيخبره إذا لم يكن راغبًا في التوصل إلى تسوية سلمية.

كما شدد الرئيس الأمريكي على أن أوكرانيا ستحظى بدور في أي مفاوضات مستقبلية تهدف إلى إنهاء الحرب، مؤكدًا ضرورة وضع حد لهذا النزاع المستمر.

وأضاف ترامب أنه يسعى لإجراء مناقشات مع كل من روسيا والصين حول تقليص الإنفاق العسكري، في خطوة تهدف إلى الحد من سباق التسلح بين الدول الكبرى.