بعد افتتاحها بساعات.. «صحة سوهاج» تستقبل أول حالة بوحدة الحروق الجديدة

أعلن الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن استقبال أول حالة حروق بوحدة الجراحات التكميلية وجراحات الحروق بمستشفى سوهاج العام، وذلك بعد ساعات قليلة من افتتاحها رسميًا أمس الخميس.

وأوضح الدكتور إيهاب هيكل، مدير مستشفى سوهاج العام، أن الحالة هي لسيدة تدعى "م. ح. أ" (34 سنة) من مركز سوهاج، التي حضرت إلى الاستقبال وهي تعاني من حروق نارية في الوجه والرقبة والذراعين وأعلى الصدر بنسبة حروق 30٪.

وأشار إلى أنه تم التعامل مع الحالة بشكل فوري من قبل أطباء الوحدة، حيث تم حجزها في العناية المركزة بالوحدة الجديدة لتكون أول حالة تُستقبل من قبل الفريق الطبي.

من جانبه، وجه الدكتور عمرو دويدار بتوفير أقصى درجات الرعاية الطبية للحالة وتقديم كافة أوجه الدعم الطبي والنفسي لها حتى تمام شفائها.

وأكد أن صحة المواطن السوهاجي تأتي على رأس أولويات الوزارة، وأن جميع الإمكانيات ستظل متاحة لضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

جدير بالذكر أن وحدة الحروق بمستشفى سوهاج العام التي تم تدشينها اليوم هي الأولى من نوعها في صعيد مصر، وتعد إضافة كبيرة للقطاع الصحي في المحافظة.

واعتبر الدكتور عمرو دويدار أن افتتاح هذه الوحدة كان بمثابة "حلم" راوده منذ توليه مهام منصبه في سوهاج، معربًا عن سعادته بتحقيق هذا الإنجاز الذي سيخدم المرضى ويقدم لهم الرعاية الطبية المتكاملة.