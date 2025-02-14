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الجمعة 14 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نائب محافظ سوهاج يشهد احتفال الأوقاف بذكرى ليلة النصف من شعبان.. صور

نائب محافظ سوهاج
نائب محافظ سوهاج
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أناب اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، الدكتور محمد عبد الهادي، نائب المحافظ، لحضور احتفالية مديرية أوقاف سوهاج بمناسبة ذكرى ليلة النصف من شعبان، والتي أقيمت، مساء أمس الخميس، في مسجد العارف بالله،  بحضور الدكتور محمد أبو سعدة، وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من علماء الأزهر الشريف والأوقاف، والقيادات التنفيذية، بالإضافة إلى عدد من أهالي وأبناء محافظة سوهاج.

بدأت فعاليات الاحتفال بأداء صلاة العشاء، تلتها تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى الشيخ الضبع محمد، مدير عام الوعظ ولجنة الفتوى بالأزهر، وكذا وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، كلمات تحدثا فيها عن فضل ليلة النصف من شعبان، والدروس المستفادة منها، مشددًين على أهمية التمسك بصفات وأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما تضمن الحفل مجموعة من الابتهالات الدينية التي أضفت جوًا روحانيًا على المناسبة.

ونقل نائب المحافظ تحيات المحافظ، وتهنئته لجميع الحضور بمناسبة هذه الذكرى المباركة، موجها التهنئة لجميع أهالي محافظة سوهاج، وللأمة الإسلامية بصفة عامة.

وعلى هامش الاحتفال قام نائب المحافظ ووكيل وزارة الأوقاف بتكريم عدد من الدعاة والأئمة لجهودهم فى خدمة الدعوة.

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