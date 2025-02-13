وزيرة التنمية المحلية تشارك فى افتتاح معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية"

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، مساء اليوم الخميس فى افتتاح معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" ، والذي افتتحته الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ، بكايرو فستيفال سيتي مول بالقاهرة الجديدة، والذي يقام تحت شعار «مصر بتتكلم حرفى» وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، والدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيس المجلس القومي للمرأة، وومثلي بنك الإسكندرية ومؤسسة ساويرس للتنمية ومجموعة الفطيم العقارية في مصر ولفيف من الإعلاميين ورجال الأعمال والمستثمرين.

وتقام النسخة الحالية للمعرض هذا العام بالشراكة مع كايرو فيستيفال سيتي مول تحت رعاية بنك الإسكندرية "مجموعة انتيسا سان باولو" ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ومؤسسة دروسوس، ويستقبل المعرض الجمهور حتى 28 فبراير الجاري، ويفتح أبوابه من العاشرة صباحا وحتى الساعة 10 مساء يوميا.

ويستضيف المعرض أكثر من 400 عارض وعارضة يعرضون منتجاتهم اليدوية التي تتناول قصص التراث المصري، كما تحل سيناء "أرض الفيروز" ضيف شرف المعرض في نسخته الجديدة؛ حيث سيعرض مختلف المنتجات السيناوية التراثية، فضلا عن المنتجات التراثية واليدوية الأخرى من الأرابيسك ومشغولات النحاس والزجاج، بجانب المنتجات المتعلقة بشهر رمضان المعظم مثل ديكورات المنزل والأزياء والإكسسوارات، وكل ما تحتاج إليه الأسرة والمنزل استعدادا لاستقبال الشهر الفضيل.

كما يشهد المعرض توفير كافة وسائل الدفع للسادة الزوار "ماكينات صرف آلي"، وتوفير خدمة الإنترنت المجاني داخل المعرض للعارضين والزوار.

من جانبها أشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى توجيهات القيادة السياسية بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتمكين الاقتصادي للأسر في كافة القري والمدن بمختلف محافظات الجمهورية بما يساهم في توفير فرص عمل وفتح أسواق جديدة وفرص تسويقية للمنتجات المصرية في كافة المعارض الداخلية والخارجية.

كما أشارت الدكتورة منال عوض إلى اهتمام الوزارة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والحرف التراثية واليدوية التى تتميز بها المحافظات عبر تمويل أصحاب المشروعات والحرف من خلال صندوق التنمية المحلية وبرنامج " مشروعك " بالإضافة للدعم الذى تقدمه منصة " أيادي مصر " لصغار الحرفيين بالمحافظات والتى تهدف إلى تسويق مشاريع الحرف اليدوية للمرأة والشباب .

وتفقدت وزيرة التنمية المحلية ووزيرة التضامن الاجتماعي والسادة الحضور أجنحة المعرض ومنتجات العارضين؛ حيث أشادوا بالمنتجات المعروضة وجودة الخامات المستخدمة في المنتجات،كما أداروا حواراً مع العارضين واستمعوا لآرائهم ومتطلباتهم.