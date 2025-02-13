فنربخشة يضع قدمًا في دور الـ16 من الدوري الأوروبي باكتساح أندرلخت

اكتسح فريق فنربخشة التركي ضيفه أندرلخت البلجيكي بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب شكري سراج أوغلو، ضمن منافسات ذهاب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

افتتح التسجيل لفريق فنربخشة الصربي دوشان تاديتش في الدقيقة 11، قبل أن يضيف إيدين دجيكو الهدف الثاني في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بتقدم رجال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، عزز المهاجم المغربي يوسف النصيري تقدم فنربخشة بتسجيله الهدف الثالث بضربة رأسية رائعة في الدقيقة 57، ليسهم في اكتساح فريقه لنظيره البلجيكي.

النصيري يواصل التألق مع فنربخشة

بهذا الهدف، رفع يوسف النصيري رصيده من الأهداف في الدوري الأوروبي إلى 5، ليحتل المركز الخامس في قائمة هدافي المسابقة.

ويتصدر قائمة هدافي الدوري الأوروبي هذا الموسم، مواطنه المغربي أيوب الكعبي، مهاجم أولمبياكوس اليوناني، برصيد 7 أهداف.

تقام مباراة الإياب بين بين أندرلخت وفنربخشة الأسبوع المقبل في بلجيكا، حيث يعد الأخير وضع قدمه في دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.