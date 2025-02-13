طرح البرومو الرسمي لمسلسل "العتاولة 2" وظهور شخصيات جديدة

طرحت منصة "شاهد"، البرومو الرسمي لمسلسل "العتاولة 2"، والذي من المقرر عرضه في موسم رمضان 2025، وشهد البرومو عودة عيسيى الوزان للصراع مع نصار وخضر بعد نجاته من الموت، كما كشف البرومو عن ظهور شخصيات جديدة لم تظهر في الجزء الأول ومن أبرزهم فيفي عبده ونسرين أمين ومي القاضي، كما شهد البرومو العديد من مشاهد الأكشن.

يروي مسلسل "العتاولة" قصة مشوّقة في إطار شعبي، حول الشقيقين "خضر" ويقوم بدوره طارق لطفي، و "نصار" ويلعب دوره أحمد السقا، اللذين ورثا السرقة والأعمال الشريرة من والدهما، ثم يدخلان في صراعات يكون لها أثرها في تدمير العائلة، خاصة صراعهم مع "الوزان"، الذي يلعب دوره باسم سمرة، ويسعى لتورطيهما في المزيد من الجرائم، مُستفيداً من الخلافات والغيرة بين الشقيقين.

مُسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مُصطفى أبو سريع، هُدي الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد وآخرين، ومن تأليف مُصطفي جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.