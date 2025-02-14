بحضور المحافظ.. مطروح تحتفل بذكرى ليلة النصف من شعبان

احتفلت محافظة مطروح بليلة النصف من شعبان، أمس الخميس، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام، والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، والنائب جمال الشورى والنائب حسن أبو قديرة.

وكان في استقبالهم الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ مبروك أبو الحشر رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، ووكلاء الوزارات مديري المديريات والإدارات بالمحافظة ومشايخ الأوقاف، وجموع من المواطنين، وذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها مديرية أوقاف مطروح بمسجد العوام بذكرى تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام.

وفي كلمته وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح التهنئة للأمة الإسلامية والشعب المصري والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية ولجميع أهالي مطروح بهذه المناسبة الدينية العطرة مع ذكرى تحويل القبلة، داعيًا أن يتقبل فيها الدعاء مع شكر الروح الإيجابية التى يلحظها الجميع ودور مشايخ وعلماء أوقاف مطروح في الدعوة وورفع الوعى مع اطلاق قافلة إغاثة ومساعدات لاشقاىنا في غزة بفلسطين الحبيبة لرفع المعاناة عنهم.

وأشار المحافظ إلى تلبية احتياج مديرية أوقاف مطروح بالموافقة على تعيين مهندسين بمديرية أوقاف مطروح من أبناء المحافظة مع الإعلان عنها قريبا، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية ويديم عليها الأمن والأمان والاستقرار تحت القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وخلال كلمة الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح أكد فيها على أن ليلة النصف من شعبان يطلع الله إلى خلقه،فيغفر للمؤمنين ويملى الكافرين ويدع أهل الحقد حتى يعودوا عن حقدهم "، المؤمنون الذين التزموا المنهج واستقاموا على جادة الطريق،ويملى للكافرين،ويدع أهل الحقد في ضغينتهم وحسدهم حتى يثوبوا إلى رشدهم وهي دعوة واضحة للتسامح والاستعلاء على الأحقاد والأجساد هذه الليلة تضاف إلى ليلة الإسراء والمعراج لتبين مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وسمو مكانته بتجلياتها العظيمة التى لم تكن إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين توجه بنظره للسماء في أدب بلغ الذروه ليمنحه الله من آياته العظيمة بلطفه ورحمته " فلنولينك قبلة ترضاها " إكراما لمنزلة سيدنا محمد،فهو همزة الوصل بين محبة الله ومحبة الله للعبد " قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ".

القبلة تحولت للبيت الحرام تعبديا وبقي المسجد الأقصى أولي القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى النبي الكريم وظل قبلة الحراك قبلة الراية المرفوعة كما أنه في هذه الليلة تكتمل المعانى وما يرمز اليه تحويل القبلة من معاني منها وحدة للصف وجمع للكلمة ورمز لاستقلالية الأمة ووسطيتها، داعيًا إلى أن تكون الذكرى العطرة دعوة لتوحيد صف الأمة على كلمة واحدة كما تجمعت على قبلة واحدة وأن الحفاظ علي المقدسات من أهم واجبات المسلم، كما نستلهم من تحويل القبلة التأكيد علي ذاتية الأمة وشخصيتها وتعظيم منهج الله والتجرد لعبادته والثبات على المبدأ مع التسليم المطلق والتوكل على الله.

كما شهد الحفل أدعية ومدائح للشيخ أحمد عادل، وفي نهاية الاحتفالية أهدى الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف نسخة من المصحف الشريف للواء خالد شعيب محافظ مطروح،كما تم تكريم عدد من الفاىزين في المسابقات الدينية التى أقامتها مديرية أوقاف مطروح.

بحضور المحافظ.. مطروح تحتفل بذكرى ليلة النصف من شعبان

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