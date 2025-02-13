بمشاركة رونالدو.. النصر يفوز على أهلي جدة في كلاسيكو مثير بالدوري السعودي

حقق فريق النصر، الذي يضم بين صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فوزًا مثيرًا على نظيره أهلي جدة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال مباراة الكلاسيكو التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في قمة منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

شارك رونالدو أساسيًا مع النصر وبدأ المباراة أمام أهلي جدة، لكنه غادر ملعب اللقاء بعد استبداله في الدقيقة 76، ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

مباراة أهلي جدة ضد النصر

بدأ اللقاء بإثارة مبكرة، وشهد صراعًا كبيرًا بين لاعبي الفريقين على أرضية الملعب، حتى اضطر الإيطالي سيتفانو بيولي مدرب النصر لاستبدال أوتافيو للإصابة في تغيير اضطراري، والدفع بالجناح أيمن يحيى في الدقيقة 22.

وتمكن أيمن يحيى من صناعة الهدف الأول لزملاء رونالدو بعد مشاركته بـ10 دقائق فقط، وذلك لزميله الكولومبي جون دوران، لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر بهذا الهدف.

وفي الشوط الثاني، أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه محمد سيماكان مدافع النصر في الدقيقة 47، قبل أن يسجل علي مجرشي هدفًا لفريق أهلي جدة في الدقيقة 51 ولكن الحكم ألغاه.

ونجح المهاجم الإنجليزي إيفان توني في تسجيل هدف التعادل لصالح أهلي جدة في الدقيقة 78، قبل أن يعيد أيمن يحيى النصر للمقدمة من جديد بهدف في الدقيقة 80.

وهز جون دوران شباك الراقي مجددًا في الدقيقة 88 بهدف رائع راوغ فيه أكثر من لاعب من الامبراطور.

وقلص سميحان النابت الفارق لـ أهلي جدة بهدف ثان في الدقيقة 90+8، لينتهي اللقاء بفوز النصر بنتيجة 3-2.

بذلك، خاض كريستيانو رونالدو 19 مباراة مع النصر في الدوري السعودي هذا الموسم، سجل خلالها 16 هدفًا وصنع 3 آخرين.

بتلك النتيجة، ارتقى النصر إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن) برصيد 44 نقطة، بينما تجمد رصيد أهلي جدة عند 38 نقطة في المرتبة الخامسة.