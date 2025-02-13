بمناسبة عيد الحب.. لطيفة تغني لتونس "ونحبك"

بالتزامن مع عيد الحب، وعيد ميلادها، أصدرت النجمة العربية لطيفة أغنية جديدة بعنوان "ونحبك" كإهداء لبلدها تونس، والتي تتواجد فيها حاليا، والأغنية من كلمات ياسين الحمزاوي وألحان وتوزيع أيمن القلسي، وقد طرحتها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

لطيفة اختارت أن تغني في عيد الحب لبلدها تونس، وقالت في تصريح صحفي: "لم أحتفل في عيد الحب بعيد ميلادي لأني بعد وفاة،أمي ما يحلالي أي احتفال، لذلك اخترت أن أحتفل بتونس لتكون هذه الأغنية الوطنية الجديدة".

وخلال وقت قصير من طرح أغنية "ونحبك" لاقت انتشار واسع عبر كافة مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدرت تريند موقع X "تويتر سابقا"، كما حققت نسب مشاهدة كبيرة عبر قناة لطيفة الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، ولاقت تفاعل كبير من الجمهور التونسي والعربي.

كلمات الأغنية:

مهما تغرّبنا ليّام

عايش في قلبي لغرام

نحبّك وانزيد

كل يوم جديد

نحبّك اكثر م اللّي كان



يا نغمه فصوتي انغنّيك

يا كلمه نتغزّل بيك

تحيا وانعيش

ولا ما انخبّيش

نحبّك اكثر م اللّي كان



نحبّك

حب العاشڨ للمعشوق

وعندي شوڨ

يوصّلني اندق على بابك

نبوس ترابك

غالي عليا

وعايش فيا توه زمان



نحبّك

كلمه ما ليها تفسير

عليك نغير

كتبت محبّتنا في كتابك

يصون شبابك

أنت حكايه

و غنايه على كل لسان



يا سري اللي بيه نبوح

يا بلسم قلبي المجروح

نبعد ونجيك

ومانسلم فيك

نحبّك اكثر م اللي كان



يا مراية عمري اللي فات

تذكرني ف برشه حكايات

ترجعني ليك

ونغني عليك

نحبّك اكثر م اللي كان

الجدير بالذكر إن لطيفة تحتفل بعيد ميلادها يوم 14 فبراير بالتزامن مع عيد الحب، وقد هنأها مجموعة كبيرة من زملائها بعيد ميلادها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما هنأها جمهورها عبر انستجرام وتويتر وفيسبوك وعدد من مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى.



https://youtu.be/EaSxNwkUDh4?si=s041oEMg01C-1Ky-