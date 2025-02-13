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الخميس 13 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يتعاقد مع سيرين غطاس لتدعيم «كرة القدم النسائية»

اللاعبة الفلسطينية
اللاعبة الفلسطينية سيرين غطاس
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اعلن شادي محمد، مدير جهاز كرة القدم النسائية بالنادي الأهلي،  عن التعاقد مع اللاعبة الفلسطينية سيرين غطاس؛ لتدعيم صفوف فريق الكرة النسائية بالنادي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح شادي أن اللاعبة وقعت على عقود انضمامها لفريق الكرة النسائية لمدة موسم ونصف الموسم، وتم الانتهاء من كافة ‏الإجراءات الخاصة بقيد اللاعبة في قائمة الفريق.‏

في سياق آخر، أسفرت قرعة المرحلة الثانية لدوري القسم الأول الكرة النسائية لموسم 2024-2025 التى أجريت بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة اليوم، عن مواجهة (الأهلى × زد، مودرن سبورت × المعادى واليخت، بيراميدز × وادى دجلة، البنك الأهلى × الزمالك، توت × المقاولون العرب)، فى الأسبوع الأول ضمن المرحلة الثانية من البطولة للمنافسة على اللقب.

وسيتم تحديد مواعيد المباريات بعد مباراتى المنتخب الوطني للسيدات أمام رواندا يومى 21 و25 فبراير الجارى بكيجالى والإسماعيلية على التوالى في تصفيات الأمم الأفريقية المقرر أن تستضيف المغرب نهائياتها العام المقبل.

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