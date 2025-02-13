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الخميس 13 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

تيلدا سوينتون في افتتاح برلين السينمائي: اللاإنسانية ترتكب تحت أنظارنا

تيلدا سوينتون
تيلدا سوينتون
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انخرطت الممثلة تيلدا سوينتون في الحديث عن السياسة عندما قبلت جائزة الدب الذهبي للإنجاز مدى الحياة خلال حفل افتتاح مهرجان برلين السينمائي، قائلة "إن اللاإنسانية ترتكب تحت أنظارنا".

وخلال خطاب قبول الجائزة، وصفت سوينتون المهرجان بأنه "عالم بلا حدود ولا سياسة للإقصاء أو الاضطهاد أو الترحيل". ثم اعترفت بأن "القتل الجماعي الذي ترتكبه حكوماتنا ويتم تمكينه دوليًا يروع حاليًا أكثر من جزء من عالمنا".

وتابعت سوينتون، التي تسلمت الجائزة من المخرج إدواردبيرغر: "ولكي نوضح الأمر، فلنسمِّها. إن ما يحدث من أعمال غير إنسانية يحدث تحت أنظارنا. وأنا هنا لأسميها من دون تردد أو شك في ذهني، ولأعرب عن تضامني الثابت مع كل أولئك الذين يدركون الرضا غير المقبول الذي تتسم به حكوماتنا المدمنة على الجشع والتي تتعامل بلطف مع مخربي الكوكب ومجرمي الحرب، أينما كانوا".

ترتبط سوينتون بعلاقات وثيقة بمهرجان برلين السينمائي الدولي لسنوات عديدة، حيث قامت ببطولة 26 فيلمًا في اختيار المهرجان بما في ذلك "Caravaggio" الذي فاز بجائزة الدب الفضي في عام 1986؛ و"The Beach" عام (2000)؛ و"Derek" عام 2008؛ و"Julia" عام 2008؛ و"The Garden" عام 1991؛ و"Last and First Men" عام 2020. كما ترأست لجنة التحكيم الرئيسية لمهرجان برلين السينمائي الدولي في عام 2009.

تيلدا سوينتون جائزة الدب الذهبي مهرجان برلين السينمائي