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الجمعة 14 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أوقاف المنيا تحتفل بليلة النصف من شعبان.. صور

احتفال ليلة النصف
احتفال ليلة النصف من شعبان
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احتفلت مديرية الأوقاف بالمنيا، مساء أمس الخميس، بذكرى ليلة النصف من شعبان عام 1446 هجرية، بمسجد صلاح الدين بمدينة المنيا بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية، وعدد من أهالي المحافظة.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمة مديرية الأوقاف التي ألقاها الدكتور عمر خليفة وكيل الوزارة، والتي تحدث فيها عن الدروس المستفادة من حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، وفضل ليلة النصف من شعبان، وتحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بمكة.

كما أشار في كلمته إلى أن المسلمين يتعلمون من وحدة القبلة ووحدة الأمة في الهدف والغاية، خاصة أن الوحدة والاتحاد ضرورة في كل شؤون حياتهم الدينية والدنيوية، وأهمية الإكثار من الأعمال الصالحة في تلك الأيام المباركة التي ترفع فيها الأعمال إلى الله.

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