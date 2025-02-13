تفاصيل اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرجبي

أقيم اليوم الخميس الموافق 13 فبراير اجتماع الجمعية العمومية العادي والانتخابي للاتحاد العربي للرجبي بمدينة الإسكندرية على هامش البطولة العربية لسباعيات الرجبي التي ستقام يومي 14 و 15 من الشهر ذاته.

وعقد الاجتماع بحضور سعادة/ قيس عبدالله الظالعي، رئيس الاتحادين العربي والآسيوي وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي، وكابتن حسام صاحب رئيس الاتحاد المصري للعبة.

وشهد الاجتماع مؤتمر انتخاب المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للرجبي لدورة جديدة 2025 - 2028 حيث تم إعلان فوز جميع الأعضاء بالتزكية.

وتم الإعلان عن تشكيل اللجنة التنفيذية للدورة الانتخابية 2025-2028، والتي تضم نخبة من الكفاءات الرياضية لقيادة وتطوير لعبة الرجبي في الوطن العربي، وجاء التشكيل كالتالي:

سعادة/ قيس عبدالله الظالعي، رئيساً، وعبدالله جمال نائب الرئيس، وعارف بالخيربة نائب الرئيس، وسعود النعيمي الأمين العام، ود. فريق هزاع الأمين العام المساعد، وحمدان سليمان – المدير التنفيذي.

وأعضاء المكتب التنفيذي هم: فوزية فرديون – عضو نسائي، وأحمد مدني، وربيع المصري، ومحمد نصر عضو الاتحاد المصري للرجبي، و هشام أوبجا.

كما تم الإعلان عن رؤساء اللجان الرئيسية للاتحاد العربي للرجبي 2025-2028 والذي ضم مريم موافي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للرجبي وجاء التشكيل كالتالي: المصرية مريم موافي – رئيسة لجنة التوازن بين الجنسين، والتونسي حليم البرتاجي – رئيس لجنة التسويق، ود. واللبناني ديع ناصيف – رئيس اللجنة الطبية، والقطري سعد بدر العبدالله – رئيس لجنة الحكام، والمغربي عزيزي عدنان – رئيس اللجنة الفنية.

وخلال الاجتماع تم التأكيد على إقامة النسخة المقبلة من البطولة العربية في مصر.

وتنطلق غداً الجمعة البطولة العربية لسباعيات الرجبي على ستاد الإسكندرية، والمقررة يومي 14 و15 فبراير الجاري بمشاركة 9 منتخبات.

وتعد هذه البطولة رقم 10 للرجال فيما ستكون هذه النسخة هي الخامسة على صعيد منافسات السيدات.