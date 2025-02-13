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الخميس 13 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط قائد سيارة "مينى باص" طمس لوحاتها المعدنية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام قائد سيارة "مينى باص" بطمس لوحاتها المعدنية.. وتحديد وضبط مرتكب الواقعة
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام قائد سيارة "مينى باص" بطمس لوحاتها المعدنية.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها ، وتبين إرتكابه لمخالفات (طمس اللوحات المعدنية – إنتهاء رخصة القيادة – بدون وإنتهاء رخصة التسيير).  
تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

 

التواصل الاجتماعي مينى باص بطمس لوحاتها المعدنية