ضبط قائد سيارة "مينى باص" طمس لوحاتها المعدنية

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام قائد سيارة "مينى باص" بطمس لوحاتها المعدنية.. وتحديد وضبط مرتكب الواقعة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام قائد سيارة "مينى باص" بطمس لوحاتها المعدنية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها ، وتبين إرتكابه لمخالفات (طمس اللوحات المعدنية – إنتهاء رخصة القيادة – بدون وإنتهاء رخصة التسيير).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.