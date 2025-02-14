محافظ جنوب سيناء: نهدف لتحويل المحافظة لنموذج دولي وعاصمة للتنمية المستدامة

أوضح اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، أن رؤية استراتيجية التنمية المستدامة الشاملة لجنوب سيناء ترتكز على تحويل جنوب سيناء إلى نموذج دولي وعاصمة للتنمية المستدامة، مع تعزيز تصنيفها على خريطة السياحة العالمية.

وأشار المحافظ إلى أن الاستراتيجية تسعى لتحقيق التنمية المستدامة بجوانبها البيئية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإدارية والتشريعية. وقد تم تقسيم المحافظة إلى خمسة قطاعات تنموية رئيسية.

جاء ذلك خلال محاضرة توعوية ألقاها محافظ جنوب سيناء للشباب بعنوان “الشباب ودورهم في التنمية وصناعة المستقبل” بمقر جامعة الملك سلمان الدولية بشرم الشيخ، بحضور عمداء وأساتذة كليات السياحة والضيافة وكلية الفنون والتصميم وكلية العلوم الإدارية وكلية الألسن واللغات التطبيقية وكلية العمارة مع حضور أعداد غفيرة من الطلاب ممثلين عن كل الكليات والعشرات من الجهاز الادارى للجامعة وكوكبة من طلاب كافة الكليات من الدول الشقيقة والصديقة الدارسين بكليات جامعة الملك سلمان فرع شرم الشيخ، وذلك في إطار الجهود الرامية لتعريف المواطنين والمجتمع المحلي بخطة التنمية المستدامة بجنوب سيناء، اتساقًا مع استراتيجية الدولة ورؤية مصر 2030.

أكد المحافظ في كلمته على الدور الحيوي للتعليم في تعزيز التنمية المجتمعية، مشيرًا إلى أن جامعة الملك سلمان الدولية تُعد منارة للتعليم المتميز والبحث العلمي، حيث تسهم في إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل. وأوضح أن التعليم هو العمود الفقري للتنمية، إذ يخلق بيئة فكرية مبتكرة تسهم في تطوير المجتمع على كافة الأصعدة.

وخلال المحاضرة، استعرض المحافظ رؤية جنوب سيناء والتي صدق عليها رئيس الجمهورية في 24 سبتمبر 2024.

وأوضح المحافظ أن مؤشرات الاستراتيجية تستند إلى المعايير الدولية في مجالات البيئة والاقتصاد والثقافة والإدارة والتشريع، لضمان توافقها مع كافة المعايير العالمية.