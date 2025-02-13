"بسبب فرخة".. حبس المتهمين بتمزيق جسد عامل في السيدة زينب

أمرت نيابة السيدة زينب الجزئية، بحبس أربعة متهمين بالتعدى علي عامل وإصابته بجروح متفرقة، في مشاجرة بينهم بسبب شراء الدواجن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وواجهت النيابة المتهمين بمقاطع الفيديو التي تم رصدها علي مواقع التواصل الاحتماعي، واقرو لارتكابهم الواقعة، وامتلاكهم للأسلحة البيضاء، وان مشاجرة نشبت بينهم وبين المجني عليه أثناء شراء فراخ واختلفوا علي الاسعار وتطاول عليهم المجني عليه، فنشبت بينهم مشادة تطورت الي مشاجرة.



رصدت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام عدد من الأشخاص بالتعدي بالضرب على عامل بمحل دواجن، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، وإصابته بجروح قطعية متفرقة.



وبالفحص، أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهم أربعة أشخاص “لاثنين منهم معلومات جنائية”، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لخلافات حول البيع والشراء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم العرض على النيابة العامة.