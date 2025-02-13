قيادات الأمانة المركزية بـ"مستقبل وطن" تختتم جولتها في سوهاج

‏إختتمت قيادات الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، زيارتها لمحافظة سوهاج، بلقاء تنظيمي مع هيئات المكاتب التنظيمية وكوادر الحزب بالمحافظة.

حضر الاجتماع كل من النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، والأمين العام، والنائب عبد الهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، والنائب حسام الخولي، نائب رئيس الحزب، والنائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، والنائب أحمد دياب الأمين العام المساعد للحزب، والنائب محمد الجارحي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب عاطف ناصر، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب يحيى العيسوي الأمين العام المساعد للحزب، والنائب خالد شلبي، أمين التنظيم المركزي، واللواء محمد مصطفى، أمين الحزب بمحافظة سوهاج، بالإضافة إلى أمناء عدد من الأمانات النوعية المركزية، وهيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، ونواب وكوادر الحزب بالمحافظة.

بدأ اللقاء بالتأكيد على اصطفاف الشعب المصري بكافة مكوناته خلف رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعما لأي قرارات تتخذها القيادة السياسية، بخصوص الأوضاع الراهنة والتحديات الإقليمية.

كما ناقش الإجتماع أهمية الدور التنظيمي والخدمي للحزب في دعم مسيرة التنمية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كما تم التشديد على أهمية العمل الجماعي، بما يحقق رؤية قيادات الحزب، وتكثيف التواصل والتواجد بين المواطنين، من خلال تقديم كافة سبل المساعدة والدعم، لجميع الفئات.

وكانت جولة قيادات الأمانة المركزية في محافظة سوهاج، قد شهدت افتتاح مبنى طبى متكامل مكون من 3 طوابق لعلاج الحروق بمستشفى سوهاج العام جرى تجهيزه وتأثيثه وتزويده بأحدث الأجهزة الطبية بدعم من الحزب، وكذلك توزيع 100 جهاز عروسة للأسر الأولى بالرعاية، 50 رحلة عمرة مجانية لمواطنين من الفئات الأكثر احتياجا، فضلاً عن توزيع 100 كرسى متحرك لذوى الإعاقة، تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية.