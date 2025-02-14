مجلس أمناء جامعة المنيا الأهلية يعتمد اللائحة الداخلية

اعتمد مجلس أمناء جامعة المنيا الأهلية، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الأمناء وحضو الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية، اللائحة الداخلية الموحدة لتنظيم عمل الجامعة الأهلية، والتي ستساهم فى تطوير الأداء المؤسسي بالجامعة ووضع أطر عامة للعمل بالجامعة، والتشجيع على تقديم برامج أكاديمية مبتكرة تلبي احتياجات سوق العمل، وتوفير بيئة محفزة على الإبداع والابتكار.

وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس أمناء جامعة المنيا الأهلية، على أن الجامعة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها الأكاديمية والعلمية، مشيرًا إلى أن الجهود المبذولة من قبل إدارة الجامعة كانت سببًا رئيسيًا في نجاحها وتطورها، مشيرًا إلى الدور الفعّال الذي تلعبه الجامعة في تطوير وتحديث البرامج الأكاديمية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.

ورحب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بأعضاء المجلس، معبرًا عن سعادته لتواجده وسط كوكبة علمية متميزة من ابناء المنيا، ليتعاونوا جميعًا ويسهموا في حراك تطوير التعليم العالي، وتحقيق نهضة مصر، مثمنًا دور الجامعات الأهلية في إتاحة فرص تعليمية متميزة للطلاب من خلال ما تُقدمه من برامج مُتخصصة تخدم مُتطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل في مختلف القطاعات، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى صاحب رؤية وانجاز الجامعات الحكومية المنبثقة من جامعات حكومية وكذلك لوزير التعليم العالي، لتقديمه كافة أوجه الدعم من أجل إنشاء جامعة المنيا الأهلية، كما وجه الشكر لجامعة المنيا الحكومية المنبثقة منها الجامعة الأهلية لدعمها لأداء رسالتها منذ نشأتها وحتى تشغيلها.

ومن جانبه عبَّر الدكتور عصام فرحات، عن خالص شكره وتقديره لرئيس مجلس الأمناء وبمجهوداته التي تسعى نحو التطوير، والتعاون المثمر من أجل الصالح العام، مؤكدًا على رؤية الجامعة ومواكبتها للتطوير، واستحداث أحدث التكنولوجيا التعليمية، بما يهدف إلى تخريج كوادر تعليمية وعلمية، تماشيًا نحو الارتقاء بمنظومة التعليم العالى بمصر، ومواكبة أحدث تكنولوجيا العصر وجهود التنمية الشاملة وبناء الإنسان المصري.

وخلال الاجتماع تم عرض أبرز الإنجازات بجامعة المنيا الأهلية، خلال الفترة السابقة، وتششغيلها لسبع كليات بسبعة برامج مختلفة، وتجهيز مباني ومعامل على أحدث الطرق التكنولوجية الحديثة، لتقديم تعليم عال الجودة والكفأة، بالإضافة إلى عرض بيان بأنشطة رعاية الطلاب التي تم تنفيذها واتاحتها لممارسة الطلاب مختلف هوايتهم، والمشاركة في المسابقات الداخلية والقمية على مستوى الجمهورية.

كما تم مناقشة الموقف المالي للجامعة الأهلية، وإقرار قواعد المنح الدراسية ومنح التفوق والدعم الاجتماعي للطلاب، وكذلك تخصيص منح دراسية للطلاب ذوي الهمم، وتخفيض الرسوم الدراسية لهم بنسبة 50%، حيث تشمل تلك المنح: منح التفوق في الثانوية العامة لعام الالتحاق بالجامعة، ومنح التفوق الرياضي في العام التالي للتفوق، وكذلك منح التفوق في الأعوام التالية لعام الالتحاق، ومنح الدعم الاجتماعي، لمن فقدوا والديهم، ولأبناء الشهداء، والمصابين من أبناء القوات المسلحة والشرطة، وكذلك من أبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة المنيا الحكومية، مشيرا إلى أن المجلس وافق على توفير وسائل مواصلات للطلاب بالجامعة.

يذكر أن مجلس الجامعة الأهلية يضم، الدكتور أحمد عبد الله زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، نائب رئيس مجلس الأمناء، والدكتور أحمد شوقي زهران، نائب رئيس جامعة المنيا الأسبق، أمين مجلس الأمناء، والدكتور جمال أبو المكارم، والدكتور ماهر جابر رئيسي جامعة المنيا الأسبقين، والدكاترة أحمد السيد، ومحمد جلال، وأبو بكر محيى الدين نواب رؤساء الجامعة السابقين، والدكتور ممدوح نصار، الأستاذ بقسم الهندسة الكيميائية بكلية الهندسة، والدكتور محمد ابراهيم ذكى الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم، كما حضر الاجتماع الدكتور أبو هشيمة مصطفى نائب رئيس الجامعة الاهلية للشئون الأكاديمية