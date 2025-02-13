أنس جابر تودع بطولة قطر المفتوحة للتنس من ربع النهائي

ودعت نجمة التنس التونسية أنس جابر بطولة قطر المفتوحة للتنس ذات الـ1000 نقطة، من الدور ربع النهائي، بعد خسارتها أمام نظيرتها اللاتفية يلينا أوستابينكو.

خسرت أنس جابر المصنفة رقم 35 عالميًا من أوستابينكو المصنفة 37 عالميًا في دور ربع النهائي من بطولة قطر المفتوحة للتنس بمجموعتين دون رد.

أنس جابر تخسر من يلينا أوستابينكو وتودع بطولة قطر المفتوحة للتنس

تلقت أنس جابر الهزيمة بمجموعتين بواقع 6-2 و6-2، لتفشل في تحقيق فوزها الرابع على التوالي في بطولة قطر المفتوحة للتنس.

وكانت أنس جابر فازت في الدور الثاني على الصينية كينوين جينج، المصنفة الثامنة عالميًا في دور ثمن النهائي من البطولة.

كما اكتسحت أنس جابر، الأمريكية ماكارتني كيسلر المصنفة 57 عالميًا بنتيجة 2-0، بواقع 6-2 و6-0، في مباراة الدور الأول.

فجرت اللاتفية يلينا أوستابينكو مفاجأة من العيار الثقيل بتغلبها على الإيطالية جاسمين باوليني، المصنفة الرابعة عالميًا، في الدور ثمن النهائي.

وتغادر أنس جابر البطولة للعام الثاني على التوالي، بعدما ودعت نسخة الموسم الماضي من دور الـ16، بعد خسارتها أمام الأوكرانية لاسيا تسورنكو.