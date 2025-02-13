وزير الخارجية يلتقي بالنائب البرلماني لوزير خارجية اليابان

إستكمالاً للقاءاته على هامش المؤتمر الوزاري حول سوريا الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس، التقي د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة بالسيد "هيساشي ماتسوموتو" النائب البرلماني لوزير خارجية اليابان يوم الخميس الموافق ١٣ فبراير ٢٠٢٥.

ثمن الوزير عبد العاطي الدور الياباني على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيراً إلى تقارب الرؤي بين الجانبين المصري والياباني، لاسيما فيما يتعلق باحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وغيرها من المبادئ الانسانية المشتركة. كما ثمن التعاون المشترك بين الدولتين الصديقتين، مشيراً إلى أهمية انعكاس ترفيع العلاقات لمستوي الشراكة الاستراتيجية عام ٢٠٢٣ على كافة مجالات التعاون المشترك. وأعرب السيد وزير الخارجية عن تطلع مصر للمشاركة في مؤتمر طوكيو الدولي التاسع للتنمية في افريقيا (تيكاد ٩) الذي تستضيفه مدينة يوكوهاما اليابانية خلال العام الجاري، مُشيداً بالدور المحوري الذي تلعبه اليابان في تعزيز العلاقة بين السلام والتنمية في إفريقيا، باعتبارها أحد أهم شركاء القارة.

وعلى الصعيد الإقليمي، استعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية المتواصلة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بمراحله الثلاث، ونفاذ المساعدات الإنسانية إلي قطاع غزة. وشدد على أهمية الإسراع فى بدء عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار بوجود الفلسطينيين بغزة فى ظل تمسكهم بأرضهم، بدعم كامل من العالمين العربى والإسلامي والمجتمع الدولي. وفي هذا الصدد، أبرز أهمية ايجاد أفق سياسى يؤدي إلى تسوية نهائية للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، ويحقق الأمن والاستقرار المنشود في منطقة الشرق الأوسط.

من جانبه، أشاد المسئول الياباني بجهود الوساطة المصرية للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مثمناً الدور المصري منذ اللحظة الأولي لاندلاع الأزمة.

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