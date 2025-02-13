"رحيل".. معرض للفنان العالمي مدحت شفيق بجاليري إرم بالمملكة السعودية

يحتفي جاليري إرم بالرياض عاصمة المملكة العربية السعودية بالفنان المصري العالمي مدحت شفيق، وذلك من خلال تعاون فني مع جاليري مصر، العرض المرتقب الذي يحمل عنوان " رحيل " يفتتح يوم الاثنين القادم 17 فبراير الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً بحضور كوكبة من المدعوين وفناني المملكة.



الفنان المصري مدحت شفيق الحائز على عدة جوائز منها جائزة الأسد الذهبي من بينالي فينسيا الدولي عام 1995، وما يميز أعمال مدحت شفيق أنه يصيغ مفرداته من مواد طبيعية كالقطن والورق والأقمشة المصبوغة وقطع الخشب، فيما تُشكّل مساحيق الأصباغ، والأكريليك، والجص والفحم، وأوراق الذهب، أجزاء من عملية بديعة لإنتاج أعمال فنية تتسم بالقوة والهشاشة معاً.



كتب عنه الفنان والناقد المصري الراحل أحمد فؤاد سليم.. "مدحت شفيق مصور مكين قادر على محو العالم المرئي من المخزون البصري وقادر على إعادة تركيب ذلك العالم المرئي وفق أنساق تلتقي مع بعضها البعض على جسور من الزمن، وعلى مساحة من الأسطورة، .... حكي بصري يذكرنا بتلك الحوائط القدسية في مصرنا القديمة، بذلك التهشير الذي يذكرنا بأن تاريخا قد مر من هنا.



يقدم لنا مدحت شفيق عالما غير قابل للرصد المعتاد وللجمال السردي، وللمنطقي فهو أقرب ما يكون إلى ( ما بعد التعبيرية ) وربما أيضا إلى لحظة التجلي فهناك بقايا هرمية و بقايا من نحل الوادي وبقايا من عربات اليد وبقايا لوجوه الفيوم وتهشيرات زمنية، و رقائق من الألوان دافئة ممسوحة بالأرجواني، وصدام متعجل من آلة الرسم على السطح الورقي، و أحصنة من نوع قدسي الطابع و أهلة غامضة في مراكز التجميع على السطح الملون وبقايا من معلقات الطقس المثلثي عالم تقرأه العين من اليمين إلى اليسار أو العكس مثلما كانت حوائط الرسوم والحفر الغائرات في مصر القديمة.

عاش مدحت شفيق في ميلان في نصف الشمال الإيطالي العريق ولكنه ظل ممسكا بمجدافه النيلي، بطاقة تعارف، وبطاقة هوية.



الفنان مدحت شفيق - وهو من مواليد أسيوط أيضا سنة 1956- الذى قرر الهجرة إلى إيطاليا وهو في سن الشباب، حيث يُقيم ويعمل في إيطاليا منذ عام 1976، بعد حصوله على دبلوم في التصوير وديكور المسرح والسينما من أكاديمية بربرا للفنون الجميلة في ميلانو، وتقتنى أعماله العديد من المجموعات الخاصة والعامة في العديد من دول العالم.

ويعتبره متحف المتروبوليتان بنيويورك أحد أكثر الفنانين أهمية في العالم العربي المعاصر، ووثقت أعماله في كثير من كتب التاريخ الفني، ومنها: «رؤية جديدة: الفن العربي في القرن الحادي والعشرين» المنشور في سنة 2009 لتايمز وهدسون، وكتالوج معرض «Settimo Splendore» فيرونا عام 2007 لمارسيليو.

‎‏‎يستمر المعرض حتى 31 مارس2025،