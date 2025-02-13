ضبط 7 آلاف و500 لتر مواد بترولية مدعمه قبل بيعها بالسوق السوداء بالشرقية

شَنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية حملة تموينية بدائرة مركز فاقوس برئاسة المهندس أحمد القواشتي مدير عام التجارة الداخلية و المهندس عبد اللطيف النجار ، ومحمد عبد السلام وجيهان عبد العزيز وتهاني إبراهيم مفتشي الإدارة ، وأسفرت الحملة عن الآتي عن ضبط 3 محطات تموين سيارات مخالفين لتصرفهم في 7 آلاف و500 لتر بنزين 80 وسولار

وضبط مطعم للأكلات الشعبية وتم التحفظ علي طن زيت طعام و 250 كيلو فول حصى مجهول المصدر

وضبط محل قطع غيار السيارات وتم التحفظ علي 100 قطعة غيار سيارات

كما تم ضبط محل مبيدات وتم التحفظ على 1000 م خرطوم رش مجهول المصدر .

وتحرير المحاضر الآتية ( 706 ، 707 ، 708 ، 3550 ، 2351 ، 2349 ) جنح فاقوس .

ومن جانبه كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.