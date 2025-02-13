محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال بليلة النصف من شعبان

شهد، اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، مساء اليوم الخميس، احتفال مديرية الأوقاف بليلة النصف من شعبان، نائباً عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بمسجد الفتح بمدينة كفر الشيخ عقب صلاة المغرب مباشرة، مقدماً التهنئة لأبناء وأجهزة محافظة كفرالشيخ بهذه الذكرى العطرة، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء دكتور سامح العزب مدير إدارة المرور، والمقدم أحمد عبد السميع، نائباً عن المستشار العسكري، واللواء السعيد عمارة عضو مجلس النواب، والشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، وعدد من علماء الأوقاف والأزهر الشريف، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

تضمنت الاحتفالية، تلاوة قرآنية، بآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ قطب أحمد الطويل، ثم كلمة المناسبة للشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف، وكانت حول فضل شهر شعبان، والدروس المستفادة من تحويل القبلة، والتى تعد حدثا تاريخيا فى الإسلام، فقد استجاب الله عز وجل لرغبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بعدما تعلق قلبه بمكة فقد امتلأ قلبه شوقا وحنينا بها، فهى أحب بلاد الله إلى نفسه فقد ولد بها وترعرع بين جنباتها وفيها الأهل والصحبة، وقدم الاحتفال الشيخ على حمدون، مدير إدارة أوقاف غرب كفرالشيخ.

وقال وكيل وزارة الاوقاف، أن من دروس تحويل القبلة، الاستجابة لأمر الله عز وجل واتباع توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم فقد استجاب المؤمنون " وقالوا آمنا به كل من عند ربنا " ، مشيرًا إلى أن حادث تحويل القبلة كان تمحيصا للصفوف وإظهار لمعادن الرجال فالمؤمنون سلموا الأمر لله فهو الفعال لما يريد، أما المنافقون فقد قالوا إن كانت القبلة الأولى حقا فقد تركها، وإن كانت الثانية هى الحق فقد كان على باطل، وقد حسم الله عز وجل القضية فقال سبحانه وتعالى" قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ".

وأوضح أنه فى تحويل القبلة بيان لأهمية المسجد الأقصى فهو القبلة الأولى وثالث الحرمين الشريفين، وله تشد الرحال فعن أبى ذر رضى الله تعالى عنه وأرضاه، قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع فى الأرض أولا، قال المسجد الحرام، قلت ثم أي، قال المسجد الأقصى، قلت كم بينهما، قال أربعين سنة وأينما أدركتك الصلاة فصل، وهو ما يدعونا جميعا إلى استنهاض الهمم ولم الشمل لتحرير المسجد الأقصى، وعودته إلى ديار المسلمين، وقد اختتم الحفل بالابتهالات الدينية للمبتهل الشيخ إبراهيم صلاح خليفة.

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