اقرأ غدًا في "البوابة".. مصر تواصل مساعيها للسلام.. القاهرة والدوحة تنجحان فى "تذليل العقبات" أمام استكمال وقف إطلاق النار بغزة

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة" الصادر بتاريخ الجمعة 14 فبراير 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

مصر تواصل مساعيها للسلام.. القاهرة والدوحة تنجحان في "تذليل العقبات" أمام استكمال وقف إطلاق النار بغزة

"اليونيسف" تستنكر العنف ضد الأطفال في الضفة الغربية

"واشنطن بوست": إسرائيل قد تضرب منشآت إيران النووية منتصف العام

إصابة 10 فى هجوم بقنبلة يدوية على حانة فرنسية

إصابة 20 شخصًا في حادث دهس خلال مظاهرة بألمانيا

هجوم انتحاري يستهدف وزارة التنمية الحضرية في أفغانستان

الجوع يهدد آلاف السودانيين بعد فى اتصال استمر 90 دقيقة

في اتصال استمر 90 دقيقة.. ترامب وبوتين يتفقان على بدء مفاوضات حول حرب أوكرانيا