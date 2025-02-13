محافظ أسوان يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بليلة النصف من شعبان

شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فى أجواء روحانية ووسط حشد من المصلين فعاليات الأمسية الدينية والإحتفال بليلة النصف من شعبان والذى نظمته مديرية الأوقاف بمسجد النصر وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد ، والشيخ سمير خليل مدير المديرية ، فضلاً عن القيادات الدينية والتنفيذية والعسكرية والأكاديمية بالمحافظة .

محافظ أسوان يشهد إحتفالية مديرية الأوقاف بليلة النصف من شعبان بمسجد النصر

فعاليات الاحتفال

وقد بدأت فعاليات الإحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للشيخ الشاذلى طلحة ، أعقبها كلمات للشيخ محمود مصطفى مدير إدارة أوقاف أسوان ، والشيخ محمد عبد العزيز وكيل مشيخة الأزهر الشريف تحدثوا فيها عن فضل ليلة النصف من شعبان بما ورد فى القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ، مؤكدين على أن تحويل القبلة جاء إرضاءاً لرسولنا الكريم وتلبية لمطلبه صلى الله عليه وسلم لتغيير تجاه القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام.

مما يدل على مكانته الرفيعة وقدره الكريم عند ربه عز وجل والذى أراد أن يخلد ذكرى هذه الواقعة بأن ذكرها في كتابه الكريم ليتلوها ويرددها كل قارئ ومرتل للقرآن العظيم ، كما أن مكانة شهر شعبان عظيمة حيث ترفع فيه الأعمال لرب العزة سبحانه وتعالى ، وتستجاب فيه الدعوة بما يؤكد منزلة هذا الشهر المبارك .

واختتمت الفعاليات بتقديم مجموعة من الإبتهالات الدينية عن ليلة النصف من شعبان .

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