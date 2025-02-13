ads
الخميس 13 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بليلة النصف من شعبان

محافظ أسوان يشهد
محافظ أسوان يشهد إحتفالية ليلة النصف من شعبان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فى أجواء روحانية ووسط حشد من المصلين فعاليات الأمسية الدينية والإحتفال بليلة النصف من شعبان والذى نظمته مديرية الأوقاف بمسجد النصر وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد ، والشيخ سمير خليل مدير المديرية ، فضلاً عن القيادات الدينية والتنفيذية والعسكرية والأكاديمية بالمحافظة .

محافظ أسوان يشهد إحتفالية مديرية الأوقاف بليلة النصف من شعبان بمسجد النصر 

فعاليات الاحتفال

وقد بدأت فعاليات الإحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للشيخ الشاذلى طلحة ، أعقبها كلمات للشيخ محمود مصطفى مدير إدارة أوقاف أسوان ، والشيخ محمد عبد العزيز وكيل مشيخة الأزهر الشريف تحدثوا فيها عن فضل ليلة النصف من شعبان بما ورد فى القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ، مؤكدين على أن تحويل القبلة جاء إرضاءاً لرسولنا الكريم وتلبية لمطلبه صلى الله عليه وسلم لتغيير تجاه القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام.

 مما يدل على مكانته الرفيعة وقدره الكريم عند ربه عز وجل والذى أراد أن يخلد ذكرى هذه الواقعة بأن ذكرها في كتابه الكريم ليتلوها ويرددها كل قارئ ومرتل للقرآن العظيم ، كما أن مكانة شهر شعبان عظيمة حيث ترفع فيه الأعمال لرب العزة سبحانه وتعالى ، وتستجاب فيه الدعوة بما يؤكد منزلة هذا الشهر المبارك .

واختتمت الفعاليات بتقديم مجموعة من الإبتهالات الدينية عن ليلة النصف من شعبان .

1000190615
1000190615
1000190617
1000190617
1000190611
1000190611
1000190608
1000190608
1000190609
1000190609
1000190613
1000190613
1000190606
1000190606
1000190604
1000190604
ليلة النصف من شعبان مديرية الأوقاف مسجد النصر محافظ أسوان الاحتفال بليلة النصف من شعبان