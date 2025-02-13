145 عضوًا بالكونجرس يطالبون ترامب بالتراجع عن موقفه بشأن غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بأن 145 عضوًا في الكونجرس وقّعوا على رسالة وُجّهت إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعبرون فيها عن اعتراضهم على تصريحاته الأخيرة بشأن فرض سيطرة أمريكية على قطاع غزة، داعين إياه إلى التراجع عن هذا الموقف.

وأشار الموقّعون إلى أن الأوضاع في المنطقة تتطلب حلولًا عملية تتعامل مع الواقع القائم، مؤكدين أن الولايات المتحدة لا ينبغي لها دعم أي سياسات تدفع نحو نزوح السكان كوسيلة لحل النزاع.

وأوضح أعضاء الكونجرس أن فكرة إعادة توطين الفلسطينيين في دول الجوار لن تحقق الأمن لإسرائيل، كما أنها لا يمكن أن تكون بديلًا عن إيجاد تسوية سياسية دائمة للصراع.

ودعا النواب الرئيس الأمريكي إلى التنسيق مع إسرائيل والدول الإقليمية والمجتمع الدولي من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات تساهم في تأمين الإفراج عن المحتجزين.