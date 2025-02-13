"التنسيقية" تنظم برنامجًا تدريبيًا لطلاب "نموذج محاكاة منظمة البريكس" بالجامعات المصرية

نظم مركز بناء الكوادر بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، برنامجًا تدريبيًا لطلاب "نموذج محاكاة منظمة البريكس" بالجامعات المصرية.

وشمل البرنامج التدريبي المكثف، الذي استمر على مدار يومين، مجموعة من الموضوعات التي تهدف إلى صقل الوعي السياسي والاقتصادي لدى الطلاب.

وخلال اليوم الأول، قدم النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب، ورشة عمل حول "نشأة التنسيقية" ككيان سياسي ومنصة حوارية للجميع، فيما قدمت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب، ورشة عمل عن "صياغة أوراق السياسات"، بينما قدم النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، تدريبًا عن "الأمن القومي المصري".

وفي اليوم الثاني، قدم النائب محمد موسي، نائب محافظ المنوفية، تدريبًا عن "التحليل الإقتصادي"، فيما قدم أحمد ابو اليسر عضو التنسيقية ورشة عمل عن "التحليل المالي لغير المتخصصين".

شارك في البرنامج التدريبي من مركز بناء الكوادر صفاء حسني، أحمد حسام، أحمد منوفي، نيرمين محمد ومن لجنة التنظيم محمد طه، بحضور مجموعة من الطلاب والطالبات من الجامعات المصرية.

