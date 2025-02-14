بعد رحيله.. كشف حساب جروس مع الزمالك

رحل السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى السابق لنادى الزمالك، عن الإدارة الفنية للفريق الأول، بعد 13 مباراة فقط من توليه المهمه.

وتولى جروس الإدارة الفنية للزمالك، فى ولايته الثانية والأخيرة خلال شهر ديسمبر الماضي، بعد رحيل البرتغالي جوزيه جوميز.

وقاد جروس الفريق في 13 مباراة في كافة المسابقات سواء على المستوى المحلي أو الأفريقي، ليحقق الفوز في 8 مناسبات، إلى جانب التعادل في ثلاث مباريات.

كما تلقى فريق الزمالك الخسارة مع جروس في مباراتين: الأولى أمام مودرن سبورت بهدف دون رد، ثم الخسارة من بيراميدز بثلاثية نظيفه.

وأعلن الزمالك رحيل السويسرى عن القيادة الفنية للزمالك، واقتراب إدارة القلعة البيضاء من التوصل لاتفاق مع البرتغالي جوزيه بيسيرو.