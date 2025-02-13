الرئيس الفرنسي: جاهزون للعمل المشترك مع سوريا في مكافحة الإرهاب

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجاهزية للعمل المشترك مع سوريا في مكافحة الإرهاب واحترام سيادتها، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وقال الرئيس الفرنسي، إنّ إدماج قوات "قسد" في الجيش السوري سيساعد على مواجهة الإرهاب في المنطقة، مطالبا بتأمين الظروف المناسبة لعودة النازحين من سوريا للمشاركة في العملية الانتخابية.

وأوضح: "لا ينبغي السماح بعودة ميليشيات إيرانية لسوريا، وسنسمح بسفر اللاجئين السوريين لبلدهم والعودة لفرنسا".