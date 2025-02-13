الدعاء المستجاب في ليلة النصف من شعبان.. فرصة للتوبة والرحمة

تعد ليلة النصف من شعبان من الليالي المباركة في تاريخ الإسلام، حيث تبدأ من مغرب يوم الخميس وتنتهي في فجر الجمعة، وتُعتبر هذه الليلة ذات مكانة عظيمة في قلوب المسلمين، فقد أرضى الله فيها نبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بقبلة بيت المقدس التي طالما تمنى أن تكون قبلة المسلمين، فقد قال تعالى: "قد ترى تقلب وجهك في السماء فلنوليك قبلة ترضاها".

وفي هذه الليلة المباركة، تفتح أبواب السماء ويستجاب الدعاء، حيث قال ابن عمر رضي الله عنه: "خمس ليال لا ترد فيها الدعوة: أول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان، وليلة الجمعة، وليلة الفطر، وليلة النحر"، لذاك يُستحب الإكثار من الدعاء، الذكر، والاستغفار في هذه الليلة، التي يغفر فيها الله تعالى لعباده.

إليك بعض الأدعية المستحب تلاوتها في ليلة النصف من شعبان:

دعاء ختم القرآن: يُستحب ختم القرآن في هذه الليلة المباركة.

دعاء الاستغفار: "أستغفر الله ربي إنه التواب. أستغفر الله ربي إنه كان غفاراً"

دعاء الليلة: "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا"

دعاء التوبة: "أستغفر الله ربي إنه كان تواباً"

دعاء الحاجة: "اللهم إني أسالك بموجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وغنيبة من كل بر، والفوز بالجنة، أن لا تترك لي ذنبًا في هذه الليلة إلا وقد غفرته"

دعاء الشكر: "اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك"

دعاء السلامة: "اللهم إنك سلام تبني السلام، فاسلمني"

وهناك أيضًا أدعية عامة تُستحب في هذه الليلة، مثل: “اللهم لا تخيب لنا رجاء ولا ترد لنا دعاء، ولا تشمت بنا الأعداء، واشفنا ربنا من كل داء”، فليلة النصف من شعبان هي فرصة عظيمة للتقرب إلى الله بالطاعات والدعاء، ومغفرة الذنوب.