تابع اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، بدء إرسال شاحنات السلع والمواد الغذائية والأدوية والملابس والبطاطين، ضمن قافلة الإغاثة و المساعدات التي تطلقها محافظة السويس لصالح الشعب الفلسطيني في قطاع غزة .
كلف المحافظ الجهات التنفيذية المعنية بمتابعة وصول محافظ السويس يتابع إرسال قافلة الإغاثة لصالح الشعب الفلسطيني.
وأكد محافظ السويس ، أن هذه القافلة التي تقدمها السويس تأتي في إطار الدور المحوري الذي تقدمه مصر تجاه القضية الفلسطينية وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو دعم وتقديم المساعدات للاشقاء الفلسطينين .
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محافظ السويس يُتابع إرسال قافلة الإغاثة للشعب الفلسطيني بغزة
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تابع اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، بدء إرسال شاحنات السلع والمواد الغذائية والأدوية والملابس والبطاطين، ضمن قافلة الإغاثة و المساعدات التي تطلقها محافظة السويس لصالح الشعب الفلسطيني في قطاع غزة .
تابع اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، بدء إرسال شاحنات السلع والمواد الغذائية والأدوية والملابس والبطاطين، ضمن قافلة الإغاثة و المساعدات التي تطلقها محافظة السويس لصالح الشعب الفلسطيني في قطاع غزة .