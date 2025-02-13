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الخميس 13 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ السويس يُتابع إرسال قافلة الإغاثة للشعب الفلسطيني بغزة

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تابع اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، بدء إرسال شاحنات السلع والمواد الغذائية والأدوية والملابس والبطاطين، ضمن قافلة الإغاثة و المساعدات التي تطلقها محافظة السويس لصالح الشعب الفلسطيني في قطاع غزة .
كلف المحافظ الجهات التنفيذية المعنية بمتابعة وصول محافظ السويس يتابع إرسال قافلة الإغاثة لصالح الشعب الفلسطيني.
وأكد محافظ السويس ، أن هذه القافلة التي تقدمها السويس تأتي في إطار الدور المحوري الذي تقدمه مصر تجاه القضية الفلسطينية وتنفيذًا لتوجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو دعم وتقديم المساعدات للاشقاء الفلسطينين .

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