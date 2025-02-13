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الخميس 13 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

اصطدام حاملة الطائرات الأمريكية "هاري إس ترومان" بسفينة تجارية في البحر المتوسط

حاملة الطائرات الأمريكية
حاملة الطائرات الأمريكية
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اصطدمت حاملة الطائرات الأمريكية "هاري إس ترومان" بسفينة تجارية في البحر المتوسط، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وذكرت البحرية الأمريكية، أنّ حاملة الطائرات ترومان لم تتعرض لأي أضرار جسيمة ولم تسجل أي إصابات.

البحر المتوسط سفينة تجارية هاري إس ترومان