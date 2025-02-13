اصطدمت حاملة الطائرات الأمريكية "هاري إس ترومان" بسفينة تجارية في البحر المتوسط، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وذكرت البحرية الأمريكية، أنّ حاملة الطائرات ترومان لم تتعرض لأي أضرار جسيمة ولم تسجل أي إصابات.
فضائيات
اصطدام حاملة الطائرات الأمريكية "هاري إس ترومان" بسفينة تجارية في البحر المتوسط
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اصطدمت حاملة الطائرات الأمريكية "هاري إس ترومان" بسفينة تجارية في البحر المتوسط، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
اصطدمت حاملة الطائرات الأمريكية "هاري إس ترومان" بسفينة تجارية في البحر المتوسط، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.