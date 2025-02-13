اصطدام حاملة الطائرات الأمريكية "هاري إس ترومان" بسفينة تجارية في البحر المتوسط

اصطدمت حاملة الطائرات الأمريكية "هاري إس ترومان" بسفينة تجارية في البحر المتوسط، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وذكرت البحرية الأمريكية، أنّ حاملة الطائرات ترومان لم تتعرض لأي أضرار جسيمة ولم تسجل أي إصابات.