روسيا تحبط هجومًا إرهابيًا وشيكًا في بيسكوف

أفادت وسائل إعلام روسية بأنّ قوات الأمن الروسية نفذت عملية أمنية استهدفت مجموعة يُشتبه في تخطيطها لتنفيذ هجوم على محطة القطارات في مدينة بيسكوف، وأسفرت العملية عن القضاء على جميع أفراد المجموعة.

ووفقًا لما ورد في بيان صادر عن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، تمكنت الأجهزة المختصة من كشف وتحييد عناصر مجموعة مرتبطة بمنظمة متشددة تنشط على المستوى الدولي.

وأشار البيان إلى أن هذه المجموعة كانت قد أجرت عمليات استطلاع في محيط محطة القطارات، كما قامت بجمع مواد متفجرة لصنع عبوة ناسفة تُستخدم في تنفيذ مخططها.

وأوضحت السلطات الأمنية أن أفراد المجموعة اشتبكوا مع القوات التي حضرت لاعتقالهم، ما دفع القوات إلى التعامل معهم وتصفيتهم، دون الكشف عن عدد القتلى. كما أسفر تفتيش مكان إقامتهم عن العثور على أسلحة نارية وذخيرة، إضافة إلى أجزاء يُشتبه في استخدامها لتجهيز المتفجرات.