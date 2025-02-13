برسالة مؤثرة.. أمير عزمى مجاهد يودع جروس

أعلن أمير عزمي مجاهد، المدرب المساعد للفريق الأول بنادي الزمالك، رحيل المدرب السويسري كريستيان جروس عن الزمالك.

وعبر أمير عزمى عن امتنانه الكبير لجروس، وذلك عبر رسالة مؤثرة، نشرها على حسابه الرسمى بوقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلاً: "شكرًا لك، وستبقى دائمًا في ذهني وقلبي".

وأضاف: "لأنك شخص ساعدني كثيرًا وتعلمت منك الكثير، شكرًا لك أيها الرجل المحترم".

ولم تعلن إدارة الزمالك رسميًا عن رحيل السويسرى جروس، رغم اقتراب إدارة القلعة البيضاء من التوصل لاتفاق مع البرتغالي جوزيه بيسيرو.

وكانت "البوابة نيوز" قد نوهت فى وقت سابق باقتراب رحيل السويسرى جروس عن القلعة البيضاء بسبب عدم اقتناع الإدارة بالمستوى الفني للفريق الفترة الماضية منذ توليه المهمة.

وتولى جروس تدريب نادي الزمالك في الموسم الجاري خلفًا للبرتغالي جوزيه جوميز، حيث قاد "الفارس الأبيض" في 13 مباراة، حقق خلالها الفوز في 8 مباريات بمختلف المسابقات، مقابل ثلاثة تعادلات وخسارتين.

رسالة امير عزمى



