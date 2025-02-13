ماذا قال سلوت لحكم مباراة ليفربول وإيفرتون أدى لطرده؟

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، تفاصيل ما دار بين الهولندي آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول ومايكل أوليفر حكم مباراة الريدز ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد، التي أقيمت مساء أمس الأربعاء على ملعب جوديسون بارك.

أشهر أوليفر البطاقة الحمراء في وجه سلوت بعد نهاية المباراة، التي شهدت أحداثًا مثيرة عقب تعادل درامي بين ليفربول ضد إيفرتون بهدفين لمثلهما، في مواجهة مؤجلة بينهما من الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2، بعد أن سجل تاركوفسكي هدف التعادل لصالح إيفرتون في الدقيقة 90+7، وسط فرحة هستيرية من جماهير النادي.

افتتح نوربيرتو بيتو التسجيل لفريق إيفرتون في الدقيقة 11، بعدما انفرد بالحارس أليسون بيكر بتمريرة من زميله جاراد برانثويت.

وقدم النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول تمريرة سحرية لزميله أليكسيس ماك أليستر في الدقيقة 16، قبل أن يسجل الفرعون هدفًا في الدقيقة 73.

أحداث مباراة إيفرتون ضد ليفربول

وبعد إطلاق صافرة نهاية المباراة، نشبت مشادات عنيفة بعدما توجه عبدالله دوكوري، لاعب إيفرتون، نحو جماهير ليفربول، قبل أن يشتبك معه كورتيس جونز، لاعب ليفربول، مما أدى إلى تصاعد التوتر بين جميع اللاعبين.

وأشهر حكم اللقاء مايكل أوليفر البطاقة الحمراء في وجه كل من سلوت ومساعده، سبايك هولشوف، بسبب اعتراضهما على القرارات التحكيمية، بجانب طرد دوكوري وجونز.

كلمات سلوت لحكم مباراة ديربي الميرسيسايد

كشف خبير قراءة الشفاه، جيريمي فريمان، عن الكلمات التي قالها سلوت للحكم مايكل أوليفر، وفقًا لما نشرته صحيفة «ميرور» البريطانية.

بصافح سلوت مدرب ليفربول، أوليفر بقوة قائلًا له: «مباراة رائعة حقًا اليوم، أنت أفضل حكم في الدوري».

ويبدو أن هذه الكلمات لم تنال إعجاب الحكم، الذي اعتبرها سخرية، ليشهر البطاقة الحمراء في وجه المدرب الهولندي.

ووفقًا لفريمان، فإن سلوت، الذي بدا عليه الذهول، سأل أوليفر: «بالتأكيد، هل ستمنحني بطاقة حمراء بسبب ذلك؟.. سأتحقق من الأمر لاحقًا.. أنا وأنت، أليس كذلك؟».

حاول قائد ليفربول، فيرجيل فان دايك، التدخل لتهدئة الموقف، وقال للحكم مايكل أوليفر: «مرحبًا مايكل.. لم يكن هذا شدًا لذراعك.. مايكل.. الأمر ليس شخصيًا».

ونصح فان دايك مدربه سلوت بالابتعاد عن الحكم، تجنبًا لتصعيد الموقف، ولكن الأمر لم ينته بعد، حيث أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقاف الهولندي آرني سلوت مباراتين.