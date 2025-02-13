أبرزها "البوسطجي" و"أبي فوق الشجرة".. محطات في مشوار زيزي مصطفى

في مثل هذا اليوم من عام 2008، رحلت عن عالمنا الفنانة زيزي مصطفي، والتي قدمت خلال مسيرتها الفنية حوالي 44 فيلما سينمائيًا، وما يزيد عن 100 مسلسل وسهرة تلفزيونية.

وبدأت زيزي مصطفي مشوارها الفني في الرابعة عشر من عمرها عندما اختارها المخرج صلاح أبو سيف للمشاركة في فيلم "بين السما والأرض"، ولكن بدايتها الحقيقة كانت من خلال فيلم "المراهقات"، حيث نجحت في خطف أنظار الجمهور، وهو ما دفع المخرج صلاح أبو سيف كي يختارها لتقوم بدور البطولة أمام الفنان شكري سرحان في فيلم "الوسطجي"، والذي يعد من علامات السينما المصرية.

وبعد أن خطفت زيزي مصطفي الأنظار في فيلم "البوسطجي"، كان من المقرر أن تقوم بدور الفتاة الجامعية في فيلم "أبي فووق الشجرة أمام العندليب عبد الحليم حافظ في عام 1969، ولكنه تم استبعادها من الدور بسبب زيادة وزنها بثلاثة كيلو، ليأتي قرار استبعادها لصالح الفنانة ميرفت أمين والتي حلت محلها في الفيلم.

وشاركت زيزي مصطفي خلال مسيرتها العديد من الأفلام والمسلسلات ومن أبرزها، "زوجة رجل مهم، المتمردون، ليالي الحلمية، أحلام الفتى الطائر، أبنائي الأعزاء.. شكرا، ريا وسكينة، راجل وست ستات".