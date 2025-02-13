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الخميس 13 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الدفاع الأمريكي: واشنطن ملتزمة ببناء ناتو أكثر قوة

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث
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أعلن وزير الدفاع الأمريكي  بيت هيجسيث، أنّ واشنطن ملتزمة ببناء ناتو أكثر قوة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.


وأكد وزير الدفاع الأمريكي: "نحتاج لزيادة مساهمات دول أوروبا في الحلف إلى نسبة 5% من الناتج المحلي، وعلى قادة أوروبا القيام بالمسؤولية الرئيسية في الدفاع عن قارتهم".


وتابع: "إدارة ترامب تعتمد استراتيجية تحقيق السلام من خلال القوة والحوار، و نسعى لنهاية دبلوماسية لحرب أوكرانيا بطريقة توجد السلام الدائم".


وأوضح: "نرفض اعتبار اتصال ترامب ببوتين تنازلا، وهناك فرص استثمارية كثيرة يمكننا الاستفادة منها في أوكرانيا".


وواصل: "لم نسحب من أوكرانيا أوراقها الرابحة والضاغطة، وربما تنتهي الحرب الأوكرانية إلى ترسيم حدود غير مرض للطرفين".

وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث أ واشنطن