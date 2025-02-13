رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة حلول ليلة النصف من شعبان

بعث المستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى ليلة النصف من شعبان. جاء نصها :

فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي

رئيـــس الجمهوريـــة

تحية طيبة لفخامتكم.. وبعد،

فإنه لمن دواعي الفخر والسرور أن أرفع إلى فخامتكم، باسمي ونيابة عن أعضاء مجلس الشيوخ، أصدق التهاني وأسمى التبريكات بمناسبة حلول ليلة النصف من شعبان، هذه الليلة المباركة التي تتنزل فيها الرحمات، وتُرجى فيها المغفرة، وتكتمل فيها معاني القبول والرضوان.

وفي هذه المناسبة الجليلة، نتوجه إلى الله العلي القدير بأن يحفظ فخامتكم بعنايته، ويسدد خطاكم في قيادة مسيرة الوطن، ويمدّكم بموفور الصحة والعزم لمواصلة مسيرة البناء والتنمية، وأن يوفقكم لما فيه رفعة مصرنا العزيزة وازدهار شعبها العظيم.

كما نسأله سبحانه أن يديم على بلادنا الأمن والأمان، وأن يصونها من كل سوء ومكروه، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على فخامتكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

وكل عام وفخامتكم بخير .