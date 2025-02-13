انطلاق مسابقة الأولمبياد الخاص المصري في جري الجليد

تنطلق غداً الجمعة في التاسعة صباحاً فعاليات مسابقة "جري الجليد" للأولمبياد الخاص المصري في المنتجع الثلجي "سكي مصر" ضمن المسابقات التي تساهم في التشجيع علي مماسة الرياضات الشتوية في الأولمبياد الخاص.

وفي هذا السياق، صرح الأستاذ الدكتور باسم تهامي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري، قائلاً: "نحن فخورون بإطلاق هذه المسابقة التي تمنح رياضيينا فرصة فريدة للتنافس في رياضات شتوية لم تكن متاحة لهم من قبل ، ونسعى دائماً إلى توفير بيئة رياضية مشجعة وشاملة تمكن جميع المشاركين من استعراض مهاراتهم وتحقيق الإنجازات الملهمة .

وأضاف "تهامي" إن تنظيم هذا الحدث في سكي مصر يعكس مدى تقدم الأولمبياد الخاص المصري في تنويع الرياضات المتاحة لرياضيي الاولمبياد الخاص، مشيراً إلي أن هذه المسابقة تمثل خطوة كبيرة نحو دمج رياضيينا في أنشطة رياضية جديدة ومبتكرة ونحن نؤمن بقدراتهم ونسعى دائما إلى تطوير البرامج التي تمكنهم من تحقيق أقصى إمكانياتهم."

ويعد هذا الحدث الأول من نوعه في مصر، حيث يهدف إلى تشجيع الرياضيين بالأولمبياد الخاص على ممارسة الرياضات الشتوية وتعزيز دمجهم في المجتمع الرياضي ويتضمن السباقات مهارة الجري الحر في الجليد والذي يتحدد وفقًا لعملية التقسيم لقدرات المشاركين ومستوياتهم المختلفة، لضمان تكافؤ الفرص للجميع.

وفي إطار الاستعدادات للمشاركة في الألعاب العالمية الشتوية، والمقرر إقامتها في مدينة تورين الإيطالية خلال شهر مارس المقبل، يواصل لاعبو الأولمبياد الخاص المصري تدريباتهم المكثفة في مختلف الرياضات الشتوية وتهدف هذه التدريبات إلى تعزيز جاهزية اللاعبين وتحسين مهاراتهم لضمان تمثيل مشرف لمصر في هذا الحدث العالمي. كما يتم تنظيم معسكرات تدريبية تحت إشراف نخبة من المدربين المتخصصين لضمان تحقيق أفضل أداء ممكن.

يذكر أن الأولمبياد الخاص المصري يلتزم بتوفير فرص متساوية للرياضيين في الأولمبياد الخاص وتعزيز ثقتهم بأنفسهم من خلال الرياضة كما يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي تهدف إلى نشر ثقافة الرياضات الشتوية في مصر.