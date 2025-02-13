مصر تستضيف بطولة "The Clash" العالمية للكرة الطائرة الشاطئية في الغردقة

أعلنت الشركة المتحدة للرياضة، عن تنظيم بطولة "The Clash" للكرة الطائرة الشاطئية، التي ستقام في سهل حشيش بالغردقة خلال الفترة من 21 إلى 23 فبراير الجاري، في إطار تعزيز مكانة مصر كوجهة عالمية للسياحة الرياضية.

وتشهد البطولة مشاركة 97 فريقًا من 30 دولة، تضم 165 لاعبًا ولاعبة، مما يجعلها واحدة من أكبر الفعاليات الرياضية في هذه الرياضة على مستوى العالم.

ومن بين الدول المشاركة هم: روسيا، إيطاليا، سلوفينيا، السعودية، أذربيجان، سلوفاكيا، إسبانيا، التشيك، ألمانيا، أوكرانيا، البرازيل، بولندا، الولايات المتحدة، البرتغال، دومينيكا، سويسرا، اليونان، النمسا، صربيا، أرمينيا، هونغ كونغ، هولندا، فرنسا، ويلز، النرويج، فوتونا، لبنان، ومصر الدولة المستضيفة.

وسيتم البث الحصري للبطولة عبر قنوات ON Sport ومنصة كورة بلس، مما يتيح للجمهور متابعة جميع المباريات والفعاليات مباشرة، في خطوة تعزز من انتشار رياضة الكرة الطائرة الشاطئية في المنطقة.

وتأتي هذه البطولة ضمن جهود المتحدة للرياضة لدعم وتطوير الرياضات المختلفة، وتقديم محتوى رياضي عالمي يليق بالجمهور في مصر والوطن العربي، مع التأكيد على دور السياحة الرياضية في جذب الأنظار إلى مصر كوجهة رياضية عالمية.