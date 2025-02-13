في اليوم العالمي لسرقة البنوك.. تعرف على أول لص في تاريخ البشرية

على مر العصور، كانت سرقات البنوك والجرائم المنظمة تتطلب مستوى عالٍ من الذكاء والتخطيط المحكم، إذ أن بعض اللصوص قد استخدموا مهاراتهم الفائقة في الابتكار والتنفيذ، مما جعلهم من أبرز الشخصيات في عالم الجريمة، فمن سرقات ضخمة تمت عن طريق الأنفاق المدهشة تحت البنوك، إلى عمليات اختراق للبنوك باستخدام تقنيات تكنولوجية متقدمة، أصبحت هذه السرقات محور اهتمام وسائل الإعلام والشرطة على حد سواء، حيث يتميز هؤلاء اللصوص بقدرتهم على تجاوز أنظمة الأمان الصارمة وتنفيذ عملياتهم دون ترك أي أثر يذكر، ولم تكن تلك السرقات مجرد أعمال عشوائية، بل كانت محاكاة للفن في التخطيط والتنسيق، مما يجعلهم يتمتعون بشهرة واسعة في عالم الجريمة المنظمة.

ويعد "اليوم العالمي لسرقة البنوك"، الذي يُحتفل به في 13 فبراير من كل عام، واحدًا من أغرب المناسبات التي تُحيى حول العالم، فهذه الذكرى الخاصة ترتبط بقصة اللص الأسطوري الأمريكي جيسي جيمس، الذي يعتبر أول من نفذ سرقة بنك في تاريخ البشرية، ففي مثل هذا اليوم من عام 1866، قام جيسي جيمس بسرقة بنك في الولايات المتحدة، ليصبح بذلك أول لص بنوك في العالم.

جيمي جيمس

بدأ جيسي جيمس مسيرته الإجرامية بسطو نادر ومباغت على بنك في ولاية ميسوري، مما جعله شخصية مثيرة للجدل في عالم الجريمة، وقد أُعلن جيمس "خارجًا عن القانون" في عام 1866، ليظل مطاردًا من قبل السلطات لمدة 16 عامًا حتى مقتله، حيث أسس جيمس عصابته في عام 1867، حيث قام بسرقة المصارف والقطارات، وادعى أنه لا يسرق من أصدقاء أو قساوسة أو أرامل، مما أكسبه لقب "اللص البار بأهله".

وقد أُعلنت مكافأة قدرها 30 ألف دولار لمن يُقبض عليه حيًا أو ميتًا، بينما عرض جيمس مكافأة مضادة قدرها 50 ألف دولار لقتل الحاكم توماس كريتندن، وفي النهاية، تعرض جيمس للخيانة على يد أحد أعضاء عصابته، روبرت فورد، الذي قتل جيمس للحصول على الجائزة، وفي هذا السياق، تقدم لكم “البوابة نيوز” أبرز وأذكى سرقات البنوك التي حدثت على مر التاريخ.

جيمي جيمس أول لص بنوك في العالم

1. سرقة بنك "بريتيش بنك" (1911) - بريطانيا

تعد واحدة من أكثر السرقات شهرة في تاريخ البنوك، حيث تم سرقة أكثر من 2.5 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل اليوم ملايين الدولارات) من خلال خطة محكمة في لندن، حيث استخدم اللصوص مهارات عالية في التخطيط والتنفيذ، حتى أنهم تمكنوا من تزييف أوراق البنك بطريقة محترفة للغاية، وكان التحقيق في هذه السرقة واحدًا من أكبر التحقيقات في تاريخ الشرطة البريطانية.

2. سرقة "بنك بيرن" (2001) - سويسرا

في عام 2001، تم سرقة حوالي 60 مليون دولار من فرع بنك بيرن السويسري في جنيف من خلال عملية تحايل متقنة شملت تغيير الأرقام والسجلات بطريقة لا يمكن اكتشافها بسهولة، حيث استخدم اللصوص حيلة تكنولوجيا عالية كانت تعتمد على تزوير البيانات الرقمية لسرقة الأموال دون أن يتركوا أي أثر واضح.

3. سرقة "بنك البرازيل المركزي" (2005) - البرازيل

تعد واحدة من أشهر السرقات في العصر الحديث، حيث تم سرقة 70 مليون دولار من البنك المركزي في البرازيل، لكن اللصوص استخدموا أسلوبًا غير تقليدي، حيث قاموا بحفر نفق طويل تحت البنك مباشرة لمدة ثلاثة أشهر قبل السرقة، مما جعلهم يقتحمون البنك دون أن يلاحظهم أحد، وقد استغرقت العملية وقتًا طويلًا وتمت بحذر وذكاء، مما جعلها تثير إعجاب المحققين.

4. سرقة "بنك هوليوود" (1997) - الولايات المتحدة

قام اللصوص في هذه السرقة بتخطيط محكم حيث سرقوا أكثر من 30 مليون دولار من بنك هوليوود في لوس أنجلوس، وتميزت هذه السرقة باستخدام تكنولوجيا حديثة في وقتها لتنفيذ سرقات صغيرة ومجموعة من العمليات داخل البنك من أجل سحب الأموال في فترات مختلفة دون أن يلاحظ أحد.

5. سرقة "بنك فلوريدا" (1952) - الولايات المتحدة

استخدم اللصوص استراتيجية متقنة من خلال دخول البنك والتظاهر بأنهم موظفون قانونيون، حيث تمكنوا من سحب الأموال بشكل تدريجي على مدار عدة أيام، دون أن يلاحظ أي شخص أن الأموال تختفي من الحسابات المصرفية، كانت هذه السرقة واحدة من أولى محاولات اختراق أنظمة البنوك باستخدام أساليب إدارية.

6. سرقة "بنك نورثرن روك" (2007) - المملكة المتحدة

في هذه السرقة، سرق اللصوص أكثر من 1.5 مليون دولار من البنك باستخدام تقنيات مبتكرة لتجاوز الإجراءات الأمنية للبنك، حيث كانوا ينسخون الأكواد الأمنية للبنك بشكل متقن ويقومون بتحويل الأموال تدريجيًا حتى اختفوا بدون أن يكتشفهم أي أحد.