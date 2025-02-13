راغب علامة يطرح ميدلي جديد بعنوان "شاهد عالحب".. فيديو

طرح النجم اللبناني راغب علامة، ميدلي جديد بعنوان "شاهد عالحب" بالتزامن مع قرب الاحتفال بعيد الحب عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

وروج راغب لأغنية "شاهد عالحب" وكتب عبر حسابه على تطبيق "انستجرام":" شاهد عالحب من سنين ولليوم".

"شاهد عالحب" ميدلي جديد بمناسبة عيد الحب، يتضمن إعادة توزيع ثلاث من أشهر أغانيه الرومانسية، هي قرّب لحدّا، عنجد بحبّك عنجد، وآسف حبيبتي، ليقدّمها بإحساس متجدد وقالب معاصر يليق بأجواء الحب.

يشار إلى أن راغب علامة، أحيا مؤخرا حفلًا في بونتا كانا وسط حضور عدد كبير من أبناء الجاليات العربية من أميركا الشمالية والجنوبية.

وآخر أغنية أطلقها راغب علامة هي "بيروت ولا روما"، التي طرحها أغسطس الماضى، من كلمات فلبينو أحمد وألحان محمد يحيى وتوزيع موسيقي إيلي بربر.

https://youtu.be/gwYdxS1E2AQ?si=eVBTAeM8EYk0kqwW