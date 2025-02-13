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الخميس 13 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الكرملين: أوكرانيا ستشارك بطريقة أو بأخرى في أي محادثات لإنهاء الحرب

أوكرانيا
أوكرانيا
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أعلن الكرملين، أنّ أوكرانيا ستشارك بطريقة أو بأخرى في أي محادثات لإنهاء الحرب، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وذكر الكرملين، أنه سيكون هناك مسار أمريكي روسي منفصل للمحادثات المتعلقة بأوكرانيا.

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