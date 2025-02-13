الكرملين: أوكرانيا ستشارك بطريقة أو بأخرى في أي محادثات لإنهاء الحرب

أعلن الكرملين، أنّ أوكرانيا ستشارك بطريقة أو بأخرى في أي محادثات لإنهاء الحرب، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وذكر الكرملين، أنه سيكون هناك مسار أمريكي روسي منفصل للمحادثات المتعلقة بأوكرانيا.