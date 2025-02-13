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الخميس 13 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

جيش الاحتلال: رصدنا إطلاق قذيفة صاروخية داخل غزة وقد سقطت بالقطاع

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي
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أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أنها رصدت إطلاق قذيفة صاروخية داخل غزة وقد سقطت داخل القطاع، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وأوضحت قوات الاحتلال: "مصممون على تطبيق كافة شروط اتفاق وقف إطلاق النار كاملة لإعادة المحتجزين".

اتفاق وقف إطلاق اتفاق وقف إطلاق النار الاحتلال الإسرائيلي