أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أنها رصدت إطلاق قذيفة صاروخية داخل غزة وقد سقطت داخل القطاع، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وأوضحت قوات الاحتلال: "مصممون على تطبيق كافة شروط اتفاق وقف إطلاق النار كاملة لإعادة المحتجزين".
فضائيات
جيش الاحتلال: رصدنا إطلاق قذيفة صاروخية داخل غزة وقد سقطت بالقطاع
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أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أنها رصدت إطلاق قذيفة صاروخية داخل غزة وقد سقطت داخل القطاع، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أنها رصدت إطلاق قذيفة صاروخية داخل غزة وقد سقطت داخل القطاع، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.