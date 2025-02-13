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الخميس 13 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الأمين العام للناتو: الحلفاء مستعدون لتقديم الدعم لأوكرانيا في المفاوضات

الناتو
الناتو
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قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، مارك روته، إن الحلفاء أكدوا استعدادهم لتقديم أشكال الدعم كافة لأوكرانيا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.


وأضاف الأمين العام للناتو: "يجب أن تكون أوكرانيا في أفضل وضع ممكن قبل أي مفاوضات، هناك موقف أوروبي موحد بشأن أوكرانيا".


وتابع: "يجب التأكد من أن مفاوضات السلام في أوكرانيا تسير في الاتجاه الصحيح، ووزير الدفاع الأمريكي جاء برسالة واضحة بالتزام بلاده بأمن الحلف".


وأوضح: "أوكرانيا ستشارك في أي محادثات لتحقيق السلام، ونحتاج مزيدا من القدرات العسكرية وهو ما يتطلب رفع مستوى الإنفاق"، مشيرًا، إلى أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مفاوض قوي ولا يمكن التنبؤ بتصرفاته.

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الدفاع الأمريكي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين