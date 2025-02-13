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الخميس 13 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ القاهرة يشهد احتفال وزارة الأوقاف بمناسبة ليلة النصف من شعبان

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
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 شهد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، نائبًا عن الرئيس  عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الاحتفال الذي أقامته وزارة الأوقاف، بمناسبة ليلة النصف من شعبان عقب صلاة مغرب اليوم الخميس ١٣ فبراير ٢٠٢٥، الموافق ١٤ شعبان ١٤٤٦ هجريًا، بمسجد مصر الكبير بالمركز الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وذلك  بحضور د . أسامة الازهري وزير الأوقاف، واللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ود. حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية،  وم. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية،  ود. محمد عبد الرحمن الضوينى وكيل الأزهر الشريف نائبًا عن فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر، ود. نظير عياد مفتى الديار المصرية،  ومحمود الشريف نقيب الأشراف، ود  يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، ود. إسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وعدد  من السفراء ، وكبار علماء الدين، والأجهزة التنفيذية.

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