الكنيسة الإنجيلية بروض الفرج تطلق فعاليات أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس

بدأت منذ قليل، فعاليات اليوم الأول من أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس، والذي ينظمه مجلس كنائس الشرق الأوسط، بالشراكة مع مجلس كنائس مصر، بالصلاة والتسبيح بقيادة فريق الترانيم، وذلك بمقر الكنيسة الإنجيلية بروض الفرج.

ويشارك في اللقاء قيادات الكنائس المسيحية بمختلف طوائفها، وبمشاركة الدكتور ميشيل عبس الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والقس رفعت فكري الأمين المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط، وراعي الكنيسة الإنجيلية بروض الفرج، القس يشوع بخيت الأمين العام لمجلس كنائس مصر، الدكتور جرجس صالح الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط، وليا عادل منسقة التواصل والإعلامية في مجلس كنائس الشرق الأوسط.