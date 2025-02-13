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الخميس 13 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
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قال الجيش الإسرائيلي، إنه أطلق النار على فلسطيني زعم أنه اقترب من قاعدة في شمال الضفة الغربية المحتلة، وكان يتصرف بطريقة مثيرة للريبة.

ولم يوضح بيان الجيش تفاصيل إطلاق النار الذي وقع اليوم الخميس. 

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن السلطات الإسرائيلية أبلغتها باستشهاد عيسى الجبالي (28 عاما). ولم تقدم الوزارة مزيدا من المعلومات.

وتصاعدت حدة التوتر في الضفة الغربية المحتلة منذ أن أدت الهجمات التي قادتها حماس في 7 أكتوبر 2023 إلى اندلاع الحرب هناك.

استولت إسرائيل على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية في حرب عام 1967. ويريد الفلسطينيون الأراضي الثلاث لإقامة دولتهم المستقبلية.

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